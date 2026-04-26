Jessica Pegula 0 - 2 Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.





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La tenista ucraniana Marta Kostyuk ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Jessica Pegula por 6-1, 6-4 en un tiempo aproximado de 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Marta Kostyuk logró imponerse rápidamente, rompiendo el servicio de Jessica Pegula en dos ocasiones, para cerrar el set con un contundente 6-1. Kostyuk mantuvo su servicio en cada oportunidad, mientras que Pegula solo pudo ganar un juego con su servicio. El segundo set fue más disputado, con ambas jugadoras intercambiando quiebres de servicio. Kostyuk consiguió romper el servicio de Pegula en tres ocasiones, mientras que Pegula logró dos quiebres. Finalmente, Kostyuk cerró el set 6-4, asegurando su victoria y el pase a la siguiente ronda. En cuanto a las estadísticas de saque, Marta Kostyuk tuvo un 1st Serve Percentage del 61% y ganó el 62% de sus puntos de servicio, mientras que Jessica Pegula tuvo un 1st Serve Percentage del 66% y ganó el 45% de sus puntos de servicio.



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