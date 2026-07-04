Jiri Lehecka 3 - 1 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





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El tenista checo Jiri Lehecka ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al español Jaume Munar por 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4). En el primer set, Lehecka rompió el servicio de Munar en el tercer juego, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set por 6-4. En el segundo set, Lehecka volvió a romper el servicio de Munar en el quinto juego, repitiendo el marcador de 6-4. El tercer set fue más disputado, con Munar rompiendo el servicio de Lehecka en el octavo juego para llevarse el set por 6-4. Finalmente, en el cuarto set, Lehecka rompió el servicio de Munar en el noveno juego y cerró el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Jiri Lehecka tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de los puntos con su primer saque y logrando 16 aces.



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