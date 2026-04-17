Joao Fonseca 1 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a las semifinales del BMW Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al brasileño Joao Fonseca por 6-3, 3-6, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 50 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró un break crucial en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Joao Fonseca respondió con un break en el octavo juego, llevándose el set 6-3. En el set decisivo, Shelton volvió a tomar el control con un break en el sexto juego, asegurando el set y el partido con un 6-3 final. Estadísticamente, Shelton mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 1st Serve Percentage del 64% y ganando el 79% de sus Service Points. Por otro lado, Fonseca mantuvo un 1st Serve Percentage del 66% y salvó 5 de 8 Break Points enfrentados durante el partido. Shelton también destacó en su capacidad para ganar puntos en el servicio, lo que fue clave para su victoria.



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