Joao Fonseca 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al brasileño Joao Fonseca por 6-3, 7-6(3). En el primer set, Ben Shelton rompió el servicio de Joao Fonseca en dos ocasiones, en el segundo y octavo juego, mientras que Fonseca logró un break en el primer juego. Shelton mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, cerrando el set 6-3. En el segundo set, Fonseca comenzó fuerte rompiendo el servicio de Shelton en el segundo juego y manteniendo su servicio hasta el 3-0. Sin embargo, Shelton recuperó el break en el quinto juego y ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6. En el tie-break, Shelton se impuso por 7-3, asegurando su victoria en el partido. Estadísticamente, Shelton tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando el 50% de los puntos con su primer saque y logrando 5 aces. Por otro lado, Fonseca tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 58% de los puntos con su primer saque, pero cometió 3 dobles faltas.



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