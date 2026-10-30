Kaitlin Quevedo 2 - 0 Jil Teichmann: resumen y estadísticas del partido de Guangzhou Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a las semifinales del torneo Guangzhou Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la suiza Jil Teichmann por 7-6, 6-3. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, con Quevedo rompiendo el servicio de Teichmann en el segundo y cuarto juegos, mientras que Teichmann logró breaks en el tercer y séptimo juegos. El set se decidió en un tie-break que Quevedo ganó 7-6. En el segundo set, Teichmann comenzó fuerte rompiendo el servicio de Quevedo en el segundo juego, pero Quevedo respondió con breaks en el tercer, séptimo y noveno juegos, cerrando el set 6-3. Kaitlin Quevedo mostró solidez en su servicio, ganando el 59% de los puntos jugados con su saque y salvando 8 de 8 puntos de break en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



