Kaitlin Quevedo 0 - 2 Lilli Tagger: resumen y estadísticas del partido de Guangzhou Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.





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La tenista austriaca Lilli Tagger ha avanzado a la final del torneo Guangzhou Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la española Kaitlin Quevedo con un resultado de 6-2, 6-0 en un tiempo de duración del partido no especificado. En el primer set, Lilli Tagger logró romper el servicio de Kaitlin Quevedo en dos ocasiones, en el tercer y séptimo juego, para llevarse el set por 6-2. En el segundo set, Tagger dominó completamente, rompiendo el servicio de Quevedo en tres ocasiones consecutivas, para cerrar el set y el partido con un 6-0. Durante el partido, Lilli Tagger mostró una sólida actuación en el servicio, con un 1st Serve Percentage del 62% y ganando el 90% de sus puntos de servicio, además de no cometer ninguna doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



