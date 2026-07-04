Karen Khachanov 2 - 3 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al ruso Karen Khachanov (2-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2) en un partido que duró 3 horas y 59 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Karen Khachanov dominó el set con un contundente 6-0, logrando romper el servicio de Flavio Cobolli en tres ocasiones. Khachanov no concedió ningún juego, manteniendo un alto porcentaje de efectividad en su saque. - **Set 2:** El set fue muy competitivo, llegando a un tiebreak que ganó Flavio Cobolli 7-6. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el tiebreak, donde Cobolli se impuso. - **Set 3:** Este set también se decidió en un tiebreak, con Khachanov ganando 7-6. Hubo múltiples rupturas de servicio por parte de ambos jugadores, pero Khachanov logró imponerse en el desempate. - **Set 4:** Cobolli tomó el control del set, ganando 6-2. Rompió el servicio de Khachanov en dos ocasiones y mantuvo su propio servicio sin mayores problemas. - **Set 5:** Cobolli continuó con su buen momento y se llevó el set 6-2, rompiendo el servicio de Khachanov dos veces y asegurando su pase a la siguiente ronda. En términos de estadísticas de saque, Flavio Cobolli logró un 55% de efectividad en su primer servicio y ganó el 76% de esos puntos. Además, consiguió 14 aces a lo largo del partido.



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