Karolina Muchova 2 - 1 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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Karolina Muchova ha avanzado a las semifinales del torneo Porsche Tennis Grand Prix en Stuttgart, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 6-3, 5-7, 6-3. En el primer set, Muchova logró dos quiebres de servicio, mientras que Gauff solo pudo mantener su servicio en tres ocasiones, lo que permitió a Muchova cerrar el set 6-3. En el segundo set, hubo múltiples quiebres, con Gauff rompiendo el servicio de Muchova en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set 7-5. En el tercer set, Muchova volvió a tomar el control con un quiebre crucial, ganando 6-3 y asegurando su lugar en las semifinales. En cuanto a las estadísticas del partido, Muchova tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos totales. También logró 4 aces y cometió solo 1 doble falta. Por su parte, Gauff tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, con 4 aces y 4 dobles faltas, ganando el 47% de los puntos totales.



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