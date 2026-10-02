Karolina Muchova 2 - 0 Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la británica Katie Boulter por 7-6, 6-1 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Muchova logró romper el servicio de Boulter en el séptimo juego, igualando el marcador en 4-4 después de haber estado en desventaja de 1-4. El set se decidió en un tie-break, donde Muchova se impuso por 7-3. En el segundo set, Muchova comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Boulter en el segundo juego y manteniendo su propio servicio para tomar una ventaja de 3-0. Boulter logró mantener su servicio en el cuarto juego, pero Muchova rompió nuevamente en el sexto juego para cerrar el set y el partido. Estadísticamente, Muchova tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 82% de los puntos con su primer saque y el 65% con el segundo. Además, logró 4 aces y cometió 3 dobles faltas. Por otro lado, Boulter tuvo un 52% de efectividad en su primer servicio, ganando el 61% de los puntos con su primer saque y el 41% con el segundo, logrando 2 aces y cometiendo 5 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



