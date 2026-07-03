Karolina Muchova 2 - 0 Mananchaya Sawangkaew: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a la tailandesa Mananchaya Sawangkaew por 6-2, 7-6 en 1 hora y 28 minutos. En el primer set, Muchova logró dos quiebres de servicio, mientras que Sawangkaew no pudo romper el servicio de su oponente, lo que resultó en un marcador de 6-2 a favor de Muchova. En el segundo set, Sawangkaew consiguió un quiebre, pero Muchova recuperó el quiebre y el set se decidió en un tie break, que Muchova ganó 7-1. Muchova mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 63% de primeros servicios y ganando el 67% de los puntos jugados con su servicio. Además, no cometió dobles faltas y logró un ace durante el partido.



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