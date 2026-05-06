Karolina Pliskova 2 - 1 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de mayo de 2026.





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La tenista checa Karolina Pliskova ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 4-6, 6-3, 7-5 en un partido que se extendió a lo largo de tres sets. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Pliskova en tres ocasiones, mientras que Pliskova consiguió dos quiebres. Bouzas Maneiro se llevó el set por 6-4. En el segundo set, Pliskova mejoró su juego, logrando tres quiebres frente a dos de Bouzas Maneiro, para ganar el set por 6-3. El tercer set fue muy disputado, con Pliskova rompiendo el servicio de Bouzas Maneiro en cuatro ocasiones, mientras que Bouzas Maneiro logró tres quiebres. Finalmente, Pliskova se impuso por 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Karolina Pliskova tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganó el 57% de los puntos con su servicio y cometió 5 dobles faltas a lo largo del partido.



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