Katie Volynets 0 - 1 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Nottingham Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los cuartos de final del torneo Nottingham Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en hierba, tras ganar a la estadounidense Katie Volynets por 7-5, 1-0 (retirada). En el primer set, hubo varios quiebres de servicio, comenzando con Jessica Bouzas rompiendo el servicio de Katie Volynets en el primer juego. Volynets respondió rompiendo el servicio de Bouzas en el siguiente juego. El set continuó con ambas jugadoras manteniendo sus servicios hasta el noveno juego, donde Bouzas volvió a romper el servicio de Volynets para ponerse 5-4. Sin embargo, Volynets recuperó el quiebre en el siguiente juego. Finalmente, Bouzas logró romper nuevamente el servicio de Volynets en el undécimo juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 7-5. En el segundo set, Bouzas comenzó rompiendo el servicio de Volynets para tomar una ventaja de 1-0. Sin embargo, el partido terminó antes de tiempo debido a la retirada de Katie Volynets. Jessica Bouzas Maneiro avanzó a la siguiente ronda con un marcador de 7-5, 1-0 (retirada).



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