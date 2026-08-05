Lanlana Tararudee 0 - 0 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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Amanda Anisimova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a Lanlana Tararudee, quien no consiguió ganar ningún set. El partido terminó antes de tiempo debido a que Lanlana Tararudee abandonó el encuentro. El partido se disputó en la pista central Sobeys Stadium en Toronto, Canadá. No se registraron sets completos debido al abandono de Lanlana Tararudee, por lo que no hay estadísticas de juego detalladas disponibles. Amanda Anisimova fue declarada ganadora del encuentro.



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