Leganés 3 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 11 de mayo de 2025.

El Leganés venció este domingo al Espanyol por 3-2 en un partido disputado en el Estadio Butarque, con un dominio local claro reflejado en las estadísticas de posesión (52%) y remates (13-12). Daniel Raba fue el jugador más participativo en ataque, asistiendo en dos de los tres goles de su equipo. Seydouba Cisse abrió el marcador en el minuto 33, Yan Diomande amplió la ventaja en el 41 y Marash Kumbulla sentenció con el 3-0 en el minuto 63. Leandro Cabrera y Pere Milla recortaron distancias para los visitantes, aunque un gol de Walid Cheddira fue anulado por fuera de juego en el tiempo añadido.

El VAR tuvo una intervención destacada en el partido, revisando un posible gol en el minuto 10 para el Leganés y anulando el tanto de Cheddira en el minuto 90+2 por fuera de juego, lo que impidió al Espanyol lograr un empate que parecía imposible tras el 3-0 inicial.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEGANÉS 3 - ESPANYOL 2 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEGANÉS: Marko Dmitrovic; Valentin Rosier, Jorge Saenz, Renato Tapia; Seydouba Cisse, Yvan Neyou Noupa (Darko Brasanac, min.80), Yan Diomande, Adria Altimira; Daniel Raba (Oscar Rodriguez, min.74), Diego Garcia (Miguel de la Fuente, min.89), Munir El Haddadi (Duk, min.89).



ESPANYOL: Joan Garcia; Marash Kumbulla, Leandro Cabrera, Carlos Romero, Jofre Carreras (Antoniu Roca, min.62); Fernando Calero (Alvaro Tejero, min.46), Javier Puado (Walid Cheddira, min.73), Edu Exposito, Urko Gonzalez; Roberto Fernandez (Pere Milla, min.72), Alex Kral (Alejo Veliz, min.46).



--GOLES.

1-0, min.33: Seydouba Cisse (Daniel Raba) .

2-0, min.41: Yan Diomande (Daniel Raba) .

3-0, min.63: Marash Kumbulla.

3-1, min.79: Leandro Cabrera.

3-2, min.90(+8): Pere Milla (Urko Gonzalez) .

Gol anulado a Walid Cheddira del Espanyol en el minuto 90 .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Daniel Raba (min.61), por parte del LEGANÉS. Amonestó a Javier Puado (min.49), Leandro Cabrera (min.73), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.10: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Leganés.



Min.12: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.59: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Espanyol.



Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Espanyol.



Min.60: NO TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro revoca la tarjeta mostrada a Joan Garcia del Espanyol.



Min.90: ¡G O O O O A A A L! ¡Gol de España! Walid Cheddira anota.



Min.90(+2) : ¡NO ES GOAL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Espanyol es anulado por fuera de juego.





--ESTADIO.

Estadio Butarque (11,669 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Leganés Espanyol Goles 3 2 Remates Fuera 7 3 Remates 13 12 Pases Totales 341 336 Corners 3 8 Faltas 13 18 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 84 83 Ataques Peligrosos 43 33 Centros 9 14 Saques de Banda 17 25 Saques de Portería 7 9 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 19 14 Paradas 4 2 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 34 2 Champions Real Madrid 75 34 3 Champions Atlético 70 35 4 Champions Athletic Bilbao 61 34 5 Champions Villarreal 61 35 6 Europa League Betis 57 34 7 Europa League Celta 49 35 8 Conference League Rayo 47 35 14 Permanencia Espanyol 39 35 18 Descenso Leganés 34 35 19 Descenso Las Palmas 32 35 20 Descenso Valladolid 16 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol 11/01/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Leganés









-Últimos Resultados del Leganés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol 04/05/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Leganés 24/04/2025 LaLiga Leganés 1-1 Girona 19/04/2025 LaLiga Mallorca 0-0 Leganés 12/04/2025 LaLiga Leganés 0-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 22/04/2025 LaLiga Valencia 1-1 Espanyol 18/04/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe









-Próximos partidos del Leganés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/05/2025 19:00 LaLiga Villarreal Leganés 18/05/2025 19:00 LaLiga Las Palmas Leganés 25/05/2025 17:00 LaLiga Leganés Valladolid









-Próximos partidos del Espanyol.