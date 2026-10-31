Levante 0 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-2 al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, en un encuentro donde los colchoneros mostraron su efectividad ofensiva y controlaron la posesión del balón. El partido comenzó con un gol anulado a Morten Hjulmand en el minuto 16 por fuera de juego, tras revisión del VAR. Sin embargo, el equipo visitante se adelantó en el marcador gracias a un gol de Alejandro Grimaldo en el minuto 36. En la segunda mitad, Giuliano Simeone amplió la ventaja en el minuto 62, asistido por Alejandro Baena. Aunque el Levante intentó responder con varios remates, no logró batir a Jan Oblak. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la primera posición de la tabla con 31 puntos en 12 partidos, mientras que el Levante, con 10 puntos en 12 partidos, sigue en la parte baja de la clasificación.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LEVANTE 0 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez (Marc Santos, min.81), Jeremy Toljan (Adrian De La Fuente, min.71); Dani Requena (Petar Ratkov, min.71), Ivan Romero, Jon Olasagasti; Roger Brugue, Etta Eyong (Victor Garcia, min.71), Thiago Fernandez (Oriol Rey, min.71).ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Alejandro Baena (Ademola Lookman, min.76), Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.76); Kang-In Lee (Jonathan David, min.67), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.67).

-GOLES

0-1, min.36: Alejandro Grimaldo.0-2, min.62: Giuliano Simeone (Alejandro Baena) .Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 18 . Gol anulado a Morten Hjulmand de Atlético en el minuto 16 .

-ÁRBITRO

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Guillermo Cuadra y Javier Iglesias. por parte de LEVANTE. por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.16: ¡G O O O O O O O L de Atlético Madrid! Marca Morten Hjulmand.Min.17: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.Min.18: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Atlético Madrid por fuera de juego.

-ESTADIO

Estadio Ciudad de Valencia (20,513 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Levante Atlético de Madrid Goles 0 2 Remates Fuera 6 4 Remates 18 11 Pases Totales 448 563 Corners 5 3 Faltas 7 7 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 8 2 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 123 98 Ataques Peligrosos 48 36 Centros 23 9 Saques de Banda 19 11 Saques de Portería 4 8 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 12 8 Paradas 3 4 Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 28 11 2 Champions Barcelona 27 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 16 Permanencia Levante 10 11 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético 25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante 12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético 24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo 20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético 17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético 13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United

Próximos partidos de Levante

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/11/2026 18:30 LaLiga Celta Levante 23/11/2026 21:00 LaLiga Levante Elche 29/11/2026 15:00 LaLiga Levante Racing

Próximos partidos de Atlético de Madrid