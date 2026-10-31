Levante 0 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-2 al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, en un encuentro donde los colchoneros mostraron su efectividad ofensiva y controlaron la posesión del balón. El partido comenzó con un gol anulado a Morten Hjulmand en el minuto 16 por fuera de juego, tras revisión del VAR. Sin embargo, el equipo visitante se adelantó en el marcador gracias a un gol de Alejandro Grimaldo en el minuto 36. En la segunda mitad, Giuliano Simeone amplió la ventaja en el minuto 62, asistido por Alejandro Baena. Aunque el Levante intentó responder con varios remates, no logró batir a Jan Oblak. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la primera posición de la tabla con 31 puntos en 12 partidos, mientras que el Levante, con 10 puntos en 12 partidos, sigue en la parte baja de la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: LEVANTE 0 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez (Marc Santos, min.81), Jeremy Toljan (Adrian De La Fuente, min.71); Dani Requena (Petar Ratkov, min.71), Ivan Romero, Jon Olasagasti; Roger Brugue, Etta Eyong (Victor Garcia, min.71), Thiago Fernandez (Oriol Rey, min.71).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Alejandro Baena (Ademola Lookman, min.76), Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.76); Kang-In Lee (Jonathan David, min.67), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.67).
-GOLES
0-1, min.36: Alejandro Grimaldo.
0-2, min.62: Giuliano Simeone (Alejandro Baena) .
Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 18 .
Gol anulado a Morten Hjulmand de Atlético en el minuto 16 .
-ÁRBITRO
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Guillermo Cuadra y Javier Iglesias. por parte de LEVANTE. por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Min.16: ¡G O O O O O O O L de Atlético Madrid! Marca Morten Hjulmand.
Min.17: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.
Min.18: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Atlético Madrid por fuera de juego.
-ESTADIO
Estadio Ciudad de Valencia (20,513 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Levante
| Atlético de Madrid
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 4
|Remates
| 18
| 11
|Pases Totales
| 448
| 563
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 7
| 7
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 123
| 98
|Ataques Peligrosos
| 48
| 36
|Centros
| 23
| 9
|Saques de Banda
| 19
| 11
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 12
| 8
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 27
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 20
| 10
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|16
| Permanencia
| Levante
| 10
| 11
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|20/10/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-1
| Atlético
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|13/10/2026
| Champions
| Atlético
| 2-0
| Manchester United
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