Levante 2 - 4 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este domingo por 2-4 al Levante en un partido donde los visitantes dominaron la posesión del balón con un 74% y realizaron 11 remates. El encuentro comenzó con un temprano gol de Xavi Espart en el minuto 5, asistido por Raphinha. Lamine Yamal amplió la ventaja en el minuto 19, nuevamente con asistencia de Raphinha, y luego convirtió un penalti en el minuto 48 para poner el 0-3. El Levante reaccionó en los últimos minutos con goles de Ivan Romero en el minuto 79 y Roger Brugue en el minuto 88, pero Karim Adeyemi selló la victoria para los culés en el tiempo añadido, asistido por Marc Bernal. Lamine Yamal fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, contribuyendo con dos goles.
Con esta victoria, el Barcelona se mantiene líder de LaLiga con 15 puntos en 5 partidos, mientras que el Levante, con 5 puntos, sigue en la parte baja de la tabla. A falta de 33 jornadas por disputar, el Barcelona no ha asegurado aún el título, pero se afianza en la lucha por la clasificación a la Champions. Por su parte, el Levante deberá mejorar para evitar posiciones de descenso, ya que actualmente ocupa el puesto 13. No hubo intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas durante el encuentro, y ambos equipos terminaron con 11 jugadores en el campo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: LEVANTE 2 - BARCELONA 4 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente (Ifeanyi Ndukwe, min.71), Aissa Mandi, Manuel Sanchez (Nacho Perez, min.71), Jeremy Toljan; Jon Olasagasti (Enzo Bardeli, min.59), Roger Brugue, Victor Garcia, Hugo Sotelo (Oriol Rey, min.60); Petar Ratkov (Ivan Romero, min.60), Dani Requena.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Andreas Christensen, min.46), Xavi Espart (Joao Cancelo, min.80); Fermin Lopez, Rodri, Pedri (Marc Bernal, min.66); Lamine Yamal (Dani Olmo, min.66), Raphinha, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.67).
-GOLES
0-1, min.5: Xavi Espart (Raphinha) .
0-2, min.19: Lamine Yamal (Raphinha) .
0-3, min.48: Lamine Yamal, de penalti.
1-3, min.79: Ivan Romero.
2-3, min.88: Roger Brugue.
2-4, min.90(+3): Karim Adeyemi (Marc Bernal) .
-ÁRBITRO
Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Munuera. Amonestó a Hugo Sotelo (min.45+5), por parte de LEVANTE. Amonestó a Gerard Martin (min.45+1), por parte de BARCELONA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Ciudad de Valencia (23,630 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Levante
| Barcelona
|Goles
| 2
| 4
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 12
| 11
|Pases Totales
| 120
| 391
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 11
| 11
|Posesión
| 26%
| 74%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 3
|Ataques
| 29
| 56
|Ataques Peligrosos
| 27
| 13
|Centros
| 20
| 9
|Saques de Banda
| 28
| 15
|Saques de Portería
| 3
| 3
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 15
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|4
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|13
| Permanencia
| Levante
| 5
| 5
|18
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
Próximos partidos de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/09/2026 21:30
| LaLiga
| Levante
| Athletic Bilbao
|20/09/2026 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Levante
|12/10/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Sevilla
Próximos partidos de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/09/2026 21:30
| LaLiga
| Barcelona
| Racing
|19/09/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Barcelona
|10/10/2026 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Getafe