Levante 2 - 4 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 13 septiembre 2026 18:23
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Madrid, 13 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Barcelona ha ganado este domingo por 2-4 al Levante en un partido donde los visitantes dominaron la posesión del balón con un 74% y realizaron 11 remates. El encuentro comenzó con un temprano gol de Xavi Espart en el minuto 5, asistido por Raphinha. Lamine Yamal amplió la ventaja en el minuto 19, nuevamente con asistencia de Raphinha, y luego convirtió un penalti en el minuto 48 para poner el 0-3. El Levante reaccionó en los últimos minutos con goles de Ivan Romero en el minuto 79 y Roger Brugue en el minuto 88, pero Karim Adeyemi selló la victoria para los culés en el tiempo añadido, asistido por Marc Bernal. Lamine Yamal fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, contribuyendo con dos goles.

Con esta victoria, el Barcelona se mantiene líder de LaLiga con 15 puntos en 5 partidos, mientras que el Levante, con 5 puntos, sigue en la parte baja de la tabla. A falta de 33 jornadas por disputar, el Barcelona no ha asegurado aún el título, pero se afianza en la lucha por la clasificación a la Champions. Por su parte, el Levante deberá mejorar para evitar posiciones de descenso, ya que actualmente ocupa el puesto 13. No hubo intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas durante el encuentro, y ambos equipos terminaron con 11 jugadores en el campo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LEVANTE 2 - BARCELONA 4 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente (Ifeanyi Ndukwe, min.71), Aissa Mandi, Manuel Sanchez (Nacho Perez, min.71), Jeremy Toljan; Jon Olasagasti (Enzo Bardeli, min.59), Roger Brugue, Victor Garcia, Hugo Sotelo (Oriol Rey, min.60); Petar Ratkov (Ivan Romero, min.60), Dani Requena.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Andreas Christensen, min.46), Xavi Espart (Joao Cancelo, min.80); Fermin Lopez, Rodri, Pedri (Marc Bernal, min.66); Lamine Yamal (Dani Olmo, min.66), Raphinha, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.67).

-GOLES

0-1, min.5: Xavi Espart (Raphinha) .
0-2, min.19: Lamine Yamal (Raphinha) .
0-3, min.48: Lamine Yamal, de penalti.
1-3, min.79: Ivan Romero.
2-3, min.88: Roger Brugue.
2-4, min.90(+3): Karim Adeyemi (Marc Bernal) .

-ÁRBITRO

Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Munuera. Amonestó a Hugo Sotelo (min.45+5), por parte de LEVANTE. Amonestó a Gerard Martin (min.45+1), por parte de BARCELONA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Ciudad de Valencia (23,630 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Levante Barcelona
Goles 2 4
Remates Fuera 4 3
Remates 12 11
Pases Totales 120 391
Corners 3 5
Faltas 11 11
Posesión 26% 74%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 4 2
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 3
Ataques 29 56
Ataques Peligrosos 27 13
Centros 20 9
Saques de Banda 28 15
Saques de Portería 3 3
Tratamientos 0 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 13 15
Paradas 2 3
Contra Golpes 1 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 15 5
2 Champions Real Madrid 12 5
3 Champions Alavés 10 5
4 Champions Sevilla 10 5
5 Europa League Betis 9 4
6 Conference League Deportivo 8 4
13 Permanencia Levante 5 5
18 Descenso Villarreal 2 4
19 Descenso Elche 2 5
20 Descenso Valencia 1 5

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

Próximos partidos de Levante

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
16/09/2026 21:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao
20/09/2026 18:30 LaLiga Villarreal Levante
12/10/2026 21:00 LaLiga Levante Sevilla

Próximos partidos de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
16/09/2026 21:30 LaLiga Barcelona Racing
19/09/2026 21:00 LaLiga Sevilla Barcelona
10/10/2026 18:30 LaLiga Barcelona Getafe
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