Levante 1 - 2 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

El Levante ha perdido este domingo (11/2/2025 2:00:00 PM) por 1-2 ante el Celta de Vigo en el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los goles del encuentro fueron marcados por Oscar Mingueza en el minuto 40, Kervin Arriaga en el 66 y Miguel Roman en el 90+1. Cabe destacar la expulsión de Unai Vencedor del Levante en el minuto 29, lo que pudo ser determinante en el resultado final. El Celta de Vigo, liderado por un activo Iago Aspas, ha aprovechado la fragilidad defensiva del equipo local para llevarse los tres puntos.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 1 - CELTA DE VIGO 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Adrian De La Fuente, min.82), Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez (Alan Matturro, min.82); Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Victor Garcia (Jon Olasagasti, min.46), Carlos Alvarez (Jose Luis Morales, min.90), Roger Brugue (Carlos Espi, min.58), Etta Eyong.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Jones El-Abdellaoui, min.80), Carl Starfelt, Marcos Alonso (Carlos Dominguez, min.60); Oscar Mingueza, Fran Beltran (Iago Aspas, min.68), Ilaix Moriba (Miguel Roman, min.79), Sergio Carreira; Ferran Jutgla (Hugo Sotelo, min.68), Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.
--GOLES.
0-1, min.40: Oscar Mingueza (Sergio Carreira) .
1-1, min.66: Kervin Arriaga.
1-2, min.90(+1): Miguel Roman (Oscar Mingueza) .
Penalty fallado por Etta Eyong del Levante en el minuto 38 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Katia Garcia y Alvaro Granel, en el VAR: Raul Gonzalez y Ricardo De Burgos. Amonestó a Jeremy Toljan (min.59), Unai Elgezabal (min.69), y, además expulsó con tarjeta roja Unai Vencedor (min.29), por parte del LEVANTE. Amonestó a Marcos Alonso (min.31), Carl Starfelt (min.73), Sergio Carreira (min.88), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.28: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Levante.
Min.29: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Unai Vencedor del Levante por una tarjeta roja.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (19,513 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Celta de Vigo
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 8
|Remates
| 9
| 18
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 10
| 12
|Posesión
| 36%
| 64%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Centros
| 7
| 10
|Saques de Banda
| 17
| 15
|Saques de Portería
| 12
| 9
|Tratamientos
| 2
| 6
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 10
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|11
| Permanencia
| Celta
| 13
| 11
|17
| Permanencia
| Levante
| 9
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2025 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Levante
|21/11/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Levante
|29/11/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Barcelona
|22/11/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Celta
|30/11/2025 18:30
| LaLiga
| Celta
| Espanyol