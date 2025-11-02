Levante 1 - 2 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

El Levante ha perdido este domingo (11/2/2025 2:00:00 PM) por 1-2 ante el Celta de Vigo en el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los goles del encuentro fueron marcados por Oscar Mingueza en el minuto 40, Kervin Arriaga en el 66 y Miguel Roman en el 90+1. Cabe destacar la expulsión de Unai Vencedor del Levante en el minuto 29, lo que pudo ser determinante en el resultado final. El Celta de Vigo, liderado por un activo Iago Aspas, ha aprovechado la fragilidad defensiva del equipo local para llevarse los tres puntos.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 1 - CELTA DE VIGO 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Adrian De La Fuente, min.82), Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez (Alan Matturro, min.82); Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Victor Garcia (Jon Olasagasti, min.46), Carlos Alvarez (Jose Luis Morales, min.90), Roger Brugue (Carlos Espi, min.58), Etta Eyong.



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Jones El-Abdellaoui, min.80), Carl Starfelt, Marcos Alonso (Carlos Dominguez, min.60); Oscar Mingueza, Fran Beltran (Iago Aspas, min.68), Ilaix Moriba (Miguel Roman, min.79), Sergio Carreira; Ferran Jutgla (Hugo Sotelo, min.68), Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.



--GOLES.

0-1, min.40: Oscar Mingueza (Sergio Carreira) .

1-1, min.66: Kervin Arriaga.

1-2, min.90(+1): Miguel Roman (Oscar Mingueza) .

Penalty fallado por Etta Eyong del Levante en el minuto 38 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Katia Garcia y Alvaro Granel, en el VAR: Raul Gonzalez y Ricardo De Burgos. Amonestó a Jeremy Toljan (min.59), Unai Elgezabal (min.69), y, además expulsó con tarjeta roja Unai Vencedor (min.29), por parte del LEVANTE. Amonestó a Marcos Alonso (min.31), Carl Starfelt (min.73), Sergio Carreira (min.88), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.28: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Levante.



Min.29: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Unai Vencedor del Levante por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (19,513 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Celta de Vigo Goles 1 2 Remates Fuera 3 8 Remates 9 18 Corners 4 4 Faltas 10 12 Posesión 36% 64% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 2 Centros 7 10 Saques de Banda 17 15 Saques de Portería 12 9 Tratamientos 2 6 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 4 2 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 11 Permanencia Celta 13 11 17 Permanencia Levante 9 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/11/2025 18:30 LaLiga Atlético Levante 21/11/2025 21:00 LaLiga Valencia Levante 29/11/2025 18:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

