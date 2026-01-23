Levante 3 - 2 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 3 - 2 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de enero de 2026.

En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Valencia, el Levante logró una victoria por 3-2 frente al Elche, pese a ir perdiendo en el descanso por 0-1 gracias a un temprano gol de Alvaro Rodriguez en el minuto 11. El Levante revirtió la situación en la segunda mitad con goles de Pablo Martinez en el minuto 51, asistido por Jeremy Toljan, y de Adrian De La Fuente en el minuto 69, nuevamente con la participación decisiva de Pablo Martinez, mostrando así una notable recuperación. Alan Matturro amplió la ventaja en el tiempo añadido, antes de que Adam Boayar acortara distancias para el Elche, también en los minutos finales, estableciendo el marcador final en 3-2. El partido estuvo marcado por la intensidad y la igualdad en las faltas cometidas por ambos equipos, aunque el Levante, que luchaba por salir de las posiciones de descenso, no logró dominar en la posesión del balón, que estuvo mayoritariamente en poder del Elche con un 58%. A pesar de la menor posesión, el Levante fue más efectivo en ataque, con un total de 17 remates frente a los 5 del Elche, lo que finalmente se tradujo en una victoria crucial para sus aspiraciones de permanencia en la categoría. La actuación del VAR no alteró ninguna decisión arbitral significativa durante el encuentro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 3 - ELCHE 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.75), Iker Losada (Paco Cortes, min.46), Ivan Romero, Etta Eyong (Carlos Espi, min.75).



ELCHE: Inaki Pena; Adria Pedrosa, Leo Petrot, David Affengruber, German Valera; Grady Diangana (Rodrigo Mendoza, min.72), Marc Aguado (Alex Sanchez, min.85), Aleix Febas, Martim Neto (Josan, min.63), Yago Santiago (Adam Boayar, min.70), Alvaro Rodriguez (Andre Silva, min.70).



--GOLES.

0-1, min.11: Alvaro Rodriguez.

1-1, min.51: Pablo Martinez (Jeremy Toljan) .

2-1, min.69: Adrian De La Fuente (Pablo Martinez) .

3-1, min.90(+6): Alan Matturro.

3-2, min.90(+3): Adam Boayar (Alex Sanchez) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Carlos del Cerro y Mario Melero. Amonestó a Carlos Alvarez (min.38), Ivan Romero (min.84), por parte del LEVANTE. Amonestó a Leo Petrot (min.56), Aleix Febas (min.68), Andre Silva (min.73), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (18,973 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Elche Goles 3 2 Remates Fuera 4 2 Remates 17 5 Pases Totales 159 217 Corners 9 1 Faltas 13 13 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 8 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 49 35 Ataques Peligrosos 23 10 Centros 19 5 Saques de Banda 20 15 Saques de Portería 6 6 Tratamientos 1 0 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 13 14 Paradas 1 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 8 Permanencia Elche 24 21 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 10/05/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Elche 16/11/2024 LaLiga2 Elche 1-1 Levante 24/03/2024 LaLiga2 Levante 3-2 Elche









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 31/01/2026 18:30 LaLiga Levante Atlético 08/02/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Levante 15/02/2026 19:00 LaLiga Levante Valencia









-Próximos partidos del Elche.

