Levante 3 - 2 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 3 - 2 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Valencia, el Levante logró una victoria por 3-2 frente al Elche, pese a ir perdiendo en el descanso por 0-1 gracias a un temprano gol de Alvaro Rodriguez en el minuto 11. El Levante revirtió la situación en la segunda mitad con goles de Pablo Martinez en el minuto 51, asistido por Jeremy Toljan, y de Adrian De La Fuente en el minuto 69, nuevamente con la participación decisiva de Pablo Martinez, mostrando así una notable recuperación. Alan Matturro amplió la ventaja en el tiempo añadido, antes de que Adam Boayar acortara distancias para el Elche, también en los minutos finales, estableciendo el marcador final en 3-2.
El partido estuvo marcado por la intensidad y la igualdad en las faltas cometidas por ambos equipos, aunque el Levante, que luchaba por salir de las posiciones de descenso, no logró dominar en la posesión del balón, que estuvo mayoritariamente en poder del Elche con un 58%. A pesar de la menor posesión, el Levante fue más efectivo en ataque, con un total de 17 remates frente a los 5 del Elche, lo que finalmente se tradujo en una victoria crucial para sus aspiraciones de permanencia en la categoría. La actuación del VAR no alteró ninguna decisión arbitral significativa durante el encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 3 - ELCHE 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.75), Iker Losada (Paco Cortes, min.46), Ivan Romero, Etta Eyong (Carlos Espi, min.75).
ELCHE: Inaki Pena; Adria Pedrosa, Leo Petrot, David Affengruber, German Valera; Grady Diangana (Rodrigo Mendoza, min.72), Marc Aguado (Alex Sanchez, min.85), Aleix Febas, Martim Neto (Josan, min.63), Yago Santiago (Adam Boayar, min.70), Alvaro Rodriguez (Andre Silva, min.70).
--GOLES.
0-1, min.11: Alvaro Rodriguez.
1-1, min.51: Pablo Martinez (Jeremy Toljan) .
2-1, min.69: Adrian De La Fuente (Pablo Martinez) .
3-1, min.90(+6): Alan Matturro.
3-2, min.90(+3): Adam Boayar (Alex Sanchez) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Carlos del Cerro y Mario Melero. Amonestó a Carlos Alvarez (min.38), Ivan Romero (min.84), por parte del LEVANTE. Amonestó a Leo Petrot (min.56), Aleix Febas (min.68), Andre Silva (min.73), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia (18,973 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Elche
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 17
| 5
|Pases Totales
| 159
| 217
|Corners
| 9
| 1
|Faltas
| 13
| 13
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 49
| 35
|Ataques Peligrosos
| 23
| 10
|Centros
| 19
| 5
|Saques de Banda
| 20
| 15
|Saques de Portería
| 6
| 6
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 14
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|8
| Permanencia
| Elche
| 24
| 21
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|10/05/2025
| LaLiga2
| Levante
| 3-1
| Elche
|16/11/2024
| LaLiga2
| Elche
| 1-1
| Levante
|24/03/2024
| LaLiga2
| Levante
| 3-2
| Elche
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Atlético
|08/02/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Levante
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Valencia
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Barcelona
|07/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Elche
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Osasuna