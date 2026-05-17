Levante 2 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

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El Levante ha ganado este domingo por 2-0 al Mallorca en el Estadio Ciudad de Valencia, en un encuentro donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de tener menos posesión de balón. Carlos Espi abrió el marcador en el minuto 32, en una primera mitad donde el Mallorca dominó la posesión pero no logró concretar sus ataques. En la segunda parte, el partido se tornó más tenso con las expulsiones de Roger Brugue y Johan Mojica en el minuto 85, tras una revisión del VAR. A pesar de la inferioridad numérica, el Levante amplió su ventaja con un gol de Kervin Arriaga en el minuto 87, asistido por Jon Olasagasti. El Levante tuvo la oportunidad de aumentar el marcador con un penalti en el tiempo de descuento, pero Adrian De La Fuente falló el lanzamiento.

Con esta victoria, el Levante suma tres puntos importantes que le permiten alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Mallorca, que tuvo mayor posesión y más intentos de ataque, sigue en la penúltima posición de la tabla. El dominio en la posesión por parte del Mallorca no se tradujo en efectividad, y su situación en la clasificación se complica, quedando a un paso del descenso matemático. Por su parte, el Barcelona se mantiene como líder indiscutible de la liga, asegurando el título de campeón al tener 91 puntos con dos partidos menos por disputar, lo que le garantiza la clasificación para la próxima edición de la Champions.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 2 - MALLORCA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan (Nacho Perez, min.23), Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Iker Losada (Roger Brugue, min.65), Pablo Martinez, Kervin Arriaga, Ivan Romero (Kareem Tunde, min.90+2); Jon Olasagasti (Ugo Raghouber, min.90+2), Carlos Espi (Etta Eyong, min.90+2).



MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent (Miguel Calatayud, min.69), David Lopez (Javier Olaizola, min.46), Pablo Maffeo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes (Abdon Prats, min.79), Pablo Torre (Jan Virgili, min.61), Sergi Darder; Zito Luvumbo (Takuma Asano, min.69), Vedat Muriqi.



--GOLES.

1-0, min.32: Carlos Espi.

2-0, min.87: Kervin Arriaga (Jon Olasagasti) .

Penalty fallado por Adrian De La Fuente del Levante en el minuto 90 (+6).





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Alejandro Hernandez. Amonestó a Nacho Perez (min.30), Mathew Ryan (min.78), y, además expulsó con tarjeta roja Roger Brugue (min.85), por parte del LEVANTE. y, además expulsó con tarjeta roja Johan Mojica (min.85), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.84: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión del VAR, una posible tarjeta para un jugador del Mallorca.



Min.84: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión del VAR, una posible tarjeta para un jugador del Levante.



Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Levante.



Min.90(+6) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Levante!



Min.86: ¡TARJETA ROJA! - Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente mostrada a Johan Mojica del Mallorca por una tarjeta roja.



Min.86: ¡TARJETA ROJA! - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente mostrada a Roger Brugue del Levante por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia (22,958 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Mallorca Goles 2 0 Remates Fuera 9 4 Remates 14 8 Pases Totales 214 554 Corners 4 6 Faltas 11 15 Posesión 29% 71% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 1 0 Ataques 68 110 Ataques Peligrosos 31 50 Centros 15 29 Saques de Banda 14 18 Saques de Portería 9 10 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 12 Paradas 3 1 Contra Golpes 14 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 15 Permanencia Levante 42 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca 12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Betis Levante









-Próximos partidos del Mallorca.

