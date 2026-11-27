Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 27 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Racing se impuso este viernes al Levante por 1-3 en el Estadio Ciudad de Valencia, en un partido donde los locales comenzaron con ventaja gracias al gol de Iván Romero en el minuto 42. Sin embargo, el Racing remontó en la segunda mitad con una destacada actuación de Pablo García, quien anotó el empate en el minuto 66 y selló la victoria con un gol en el tiempo de descuento (90+5). Yassir Zabiri también contribuyó al marcador en el minuto 81. A pesar de tener más posesión y remates, el Levante no pudo capitalizar sus oportunidades, mientras que el Racing fue más efectivo en sus ataques. Con este resultado, el Racing se mantiene en la sexta posición, en puestos de Conference League, aunque con un partido más que sus rivales directos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: LEVANTE 1 - RACING 3 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Marc Santos, Nacho Perez; Dani Requena (Yanis Musuayi, min.88), Jon Olasagasti, Oriol Rey (Enzo Bardeli, min.50); Victor Garcia (Roger Brugue, min.75), Ivan Romero (Etta Eyong, min.75), Thiago Fernandez.
RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe (Hugo Perez, min.61), Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati (Andre Almeida, min.61), Iker Luque (Asier Villalibre, min.79), Sergio Canales (Pablo Garcia, min.61), Inigo Vicente, Yassir Zabiri (Andres Vallecillo, min.90).
-GOLES
1-0, min.42: Ivan Romero (Oriol Rey) .
1-1, min.66: Pablo Garcia (Andre Almeida) .
1-2, min.81: Yassir Zabiri (Inigo Vicente) .
1-3, min.90(+5): Pablo Garcia (Jorge Salinas) .
-ÁRBITRO
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Juan Luis Pulido y David Galvez. Amonestó a Dani Requena (min.57), Jon Olasagasti (min.90+3), por parte de LEVANTE. Amonestó a Pedro Felipe (min.25), Iker Luque (min.74), por parte de RACING.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Ciudad de Valencia televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Levante
| Racing
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 14
| 4
|Remates
| 23
| 14
|Pases Totales
| 450
| 366
|Corners
| 9
| 5
|Faltas
| 16
| 11
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 3
|Ataques
| 112
| 70
|Ataques Peligrosos
| 59
| 36
|Centros
| 21
| 6
|Saques de Banda
| 18
| 17
|Saques de Portería
| 8
| 14
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 18
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 13
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|15
| Permanencia
| Levante
| 12
| 14
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 13
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 13
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/11/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-3
| Racing
|06/04/2025
| LaLiga2
| Levante
| 3-1
| Racing
|13/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-1
| Racing
|20/04/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Racing
|20/11/2023
| LaLiga2
| Racing
| 4-2
| Levante
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/11/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-3
| Racing
|23/11/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Elche
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/11/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-3
| Racing
|22/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Real Sociedad
|07/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-2
| Racing
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
Próximos partidos de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/12/2026 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Levante
|12/12/2026 14:00
| LaLiga
| Levante
| Alavés
|20/12/2026 15:00
| LaLiga
| Getafe
| Levante
Próximos partidos de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/12/2026 14:00
| LaLiga
| Racing
| Deportivo
|12/12/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Racing
|20/12/2026 15:00
| LaLiga
| Sevilla
| Racing