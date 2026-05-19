Lisa Zaar 0 - 2 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los octavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la sueca Lisa Zaar (6-0, 7-5) en 1 hora y 21 minutos.
En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro dominó completamente, ganando 6-0 sin ceder ningún juego. Logró romper el servicio de Lisa Zaar en cuatro ocasiones. En el segundo set, Bouzas Maneiro continuó con su buen desempeño, aunque Zaar mostró resistencia. Bouzas Maneiro rompió el servicio de Zaar en cuatro ocasiones, mientras que Zaar logró romper el servicio de Bouzas Maneiro dos veces. El set finalizó 7-5 a favor de Bouzas Maneiro.
Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 73% para Bouzas Maneiro y 75% para Zaar. Bouzas Maneiro ganó 31 puntos con su primer servicio, mientras que Zaar ganó 24. En cuanto a los puntos totales ganados, Bouzas Maneiro logró 77 frente a los 54 de Zaar.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
