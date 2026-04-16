Liudmila Samsonova 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de abril de 2026.





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Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida en Stuttgart (Alemania), tras ganar a la rusa Liudmila Samsonova por 7-5, 6-1 en un partido que duró 1 hora y 36 minutos. En el primer set, hubo varios quiebres de servicio. Liudmila Samsonova comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Coco Gauff en los primeros juegos, pero Gauff logró recuperarse, rompiendo el servicio de Samsonova en cuatro ocasiones para llevarse el set 7-5. En el segundo set, Coco Gauff dominó desde el inicio, logrando tres quiebres de servicio y manteniendo todos sus juegos de saque, lo que le permitió cerrar el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando 16 de 23 puntos con su primer saque. Además, logró 7 aces y cometió 5 dobles faltas. Por su parte, Liudmila Samsonova tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando 10 de 19 puntos con su primer saque, con 2 aces y 1 doble falta.



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