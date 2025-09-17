Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 17 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en Anfield, el Liverpool se impuso por 3-2 al Atlético de Madrid, con una actuación destacada que les permitió llevar la iniciativa durante gran parte del partido, reflejada en una posesión del 56% y un total de 17 remates, frente a los 10 del equipo visitante. Los goles de Andrew Robertson y Mohamed Salah pusieron al Liverpool por delante en los primeros minutos, mientras que Marcos Llorente respondió por el Atlético de Madrid con dos tantos, antes de que Virgil van Dijk sellara la victoria para el equipo local en el tiempo añadido. Un momento crucial del partido fue la intervención del VAR en el minuto 35, que revocó una decisión inicial de penalti a favor del Liverpool, manteniendo el equilibrio en el encuentro hasta los momentos finales. La victoria sitúa al Liverpool con 3 puntos tras esta jornada, destacando en la tabla y manteniendo sus aspiraciones en la competición. Por otro lado, el Atlético de Madrid, a pesar de la derrota y quedarse con cero puntos, mostró un fuerte desempeño que no se vio reflejado en el resultado final. La expulsión de Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid en el minuto 90+4 marcó otro momento tenso del partido, aunque no alteró el resultado final. Este encuentro dejó claro que ambos equipos tienen la calidad para ser protagonistas en sus respectivas competiciones, con el Liverpool aprovechando su localía y el Atlético demostrando su capacidad de reacción.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LIVERPOOL 3 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong (Conor Bradley, min.58), Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez, min.86); Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz (Rio Ngumoha, min.74), Cody Gakpo (Alexis Mac Allister, min.58), Alexander Isak (Hugo Ekitike, min.58).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galan; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher (Nahuel Molina, min.61), Nico Gonzalez (Marc Pubill, min.77); Giacomo Raspadori (Koke, min.52), Antoine Griezmann (Alexander Soerloth, min.61).



--GOLES.

1-0, min.4: Andrew Robertson.

2-0, min.6: Mohamed Salah (Ryan Gravenberch) .

2-1, min.45(+3): Marcos Llorente (Giacomo Raspadori) .

2-2, min.81: Marcos Llorente.

3-2, min.90(+2): Virgil van Dijk (Dominik Szoboszlai) .

Tarjeta Roja al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 90 +4.

Penalty anulado a Clement Lenglet del Liverpool en el minuto 35 .





--ÁRBITRO.

Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo. Amonestó a Conor Bradley (min.70), por parte del LIVERPOOL. Amonestó a Robin Le Normand (min.31), Clement Lenglet (min.45+4), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.35: ¡PENALTI! - Clement Lenglet del Atlético de Madrid comete un penalti.



Min.35: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Liverpool.



Min.36: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penalti para el Liverpool.





--ESTADIO.

Anfield



-Estadísticas del partido.

Estadística Liverpool Atlético de Madrid Goles 3 2 Remates Fuera 8 3 Remates 17 10 Pases Totales 242 254 Corners 7 6 Faltas 7 9 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 3 1 Ataques 61 35 Ataques Peligrosos 32 23 Centros 22 19 Saques de Banda 18 11 Saques de Portería 3 11 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 11 8 Paradas 3 3 Contra Golpes 5 2



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 3 1 2 Union St.Gilloise 3 1 3 Bayern Munich 3 1 4 Arsenal 3 1 4 Inter 3 1 6 Qarabag FK 3 1 7 Liverpool 3 1 8 Real Madrid 3 1 9 Tottenham Hotspur 3 1 10 Borussia Dortmund 1 1 11 Juventus 1 1 12 Bodoe/Glimt 1 1 13 Slavia Prague 1 1 14 Pafos FC 1 1 14 Olympiacos 1 1 16 Newcastle United 0 0 16 Manchester City 0 0 16 Barcelona 0 0 16 Galatasaray 0 0 16 SSC Napoli 0 0 16 FC Koebenhavn 0 0 16 Sporting CP 0 0 16 Kairat Almaty 0 0 16 Club Brugge 0 0 16 Eintracht Frankfurt 0 0 16 Monaco 0 0 16 Bayer Leverkusen 0 0 28 Atlético 0 1 29 Benfica 0 1 30 Marseille 0 1 31 Villarreal 0 1 32 Chelsea 0 1 33 PSV Eindhoven 0 1 34 Athletic Bilbao 0 1 34 Ajax 0 1 36 Atalanta 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético









-Últimos Resultados del Liverpool.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/03/2025 Champions Liverpool 1-5 Paris Saint-Germain 05/03/2025 Champions Paris Saint-Germain 0-1 Liverpool 29/01/2025 Champions PSV Eindhoven 3-2 Liverpool 21/01/2025 Champions Liverpool 2-1 Lille 10/12/2024 Champions Girona 0-1 Liverpool









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético









-Próximos partidos del Liverpool.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/09/2025 21:00 Champions Galatasaray Liverpool 22/10/2025 21:00 Champions Eintracht Frankfurt Liverpool 04/11/2025 21:00 Champions Liverpool Real Madrid









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

