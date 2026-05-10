Lorenzo Musetti 2 - 0 Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a los octavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Francisco Cerundolo por 7-6, 6-4 en 2 horas y 11 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el octavo juego, cuando Francisco Cerundolo rompió el servicio de Musetti para ponerse 5-3. Sin embargo, Musetti respondió rompiendo el servicio de Cerundolo en el noveno juego y nuevamente en el undécimo juego. El set se decidió en un tie-break, donde Musetti se impuso 7-6. El segundo set comenzó con Musetti manteniendo su servicio y luego rompiendo el servicio de Cerundolo en el tercer juego. Cerundolo recuperó el break en el cuarto juego, pero Musetti volvió a romper el servicio en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Lorenzo Musetti tuvo un 67% de primeros servicios, ganando el 60% de los puntos con su primer servicio y el 48% de los puntos totales. Francisco Cerundolo, por su parte, tuvo un 54% de primeros servicios, ganando el 57% de los puntos con su primer servicio y el 47% de los puntos totales.



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