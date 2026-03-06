Lorenzo Musetti 0 - 2 Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista húngaro Marton Fucsovics ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Lorenzo Musetti (7-5, 6-1) en Indian Wells. En el primer set, Fucsovics y Musetti mantuvieron un juego muy competitivo, intercambiando 'holds' hasta el 5-5. Sin embargo, Fucsovics logró un 'break' crucial en el duodécimo juego para llevarse el set por 7-5. El segundo set fue dominado por Fucsovics, quien rápidamente se adelantó con un 'break' en el segundo juego y continuó su dominio para cerrar el set por 6-1, ganando el partido por la vía rápida. Marton Fucsovics mostró una sólida actuación en sus servicios, manteniendo una alta tasa de efectividad en sus primeros servicios y aprovechando las oportunidades para 'breaks'. Su capacidad para ganar puntos tanto en su servicio como en el retorno fue clave para su victoria.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###