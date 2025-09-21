Mallorca 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid empató este domingo a un gol en el Estadi Mallorca Son Moix en un partido marcado por la expulsión de Alexander Soerloth en el minuto 72, que no impidió que los colchoneros se adelantaran con un tanto de Conor Gallagher en el minuto 79. Vedat Muriqi logró el empate para los locales en el minuto 85, con una asistencia de Jan Virgili. El encuentro tuvo un penalty fallado por Julian Alvarez en el minuto 14, y el Atlético de Madrid dominó el partido con un mayor porcentaje de posesión (59%) y más remates (14 por 7 del Mallorca), aunque no pudo sentenciar el encuentro.
El Atlético de Madrid mostró mayor iniciativa durante el partido, con más ataques (119 frente a 88), más ataques peligrosos (65 por 48) y un mayor control del balón. Antoine Griezmann fue el jugador más participativo en ataque por parte de los visitantes, mientras que Vedat Muriqi destacó por parte del Mallorca. La expulsión de Soerloth no resultó definitiva en el resultado final, que terminó en empate.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Jan Virgili, min.82), Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla (Pablo Torre, min.36), Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes (Abdon Prats, min.82), Samu (Antonio Sanchez, min.67); Takuma Asano (Marc Domenech, min.68), Vedat Muriqi.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.62), Koke, Pablo Barrios (Conor Gallagher, min.68), Nico Gonzalez (Matteo Ruggeri, min.77); Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.63), Giacomo Raspadori (Antoine Griezmann, min.63).
--GOLES.
0-1, min.79: Conor Gallagher.
1-1, min.85: Vedat Muriqi (Jan Virgili) .
Penalty fallado por Julian Alvarez del Atlético en el minuto 14 .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Alejandro Muniz. por parte del MALLORCA. y, además expulsó con tarjeta roja Alexander Soerloth (min.72), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.71: VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego! Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Atlético de Madrid.
Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en progreso, un posible gol para el Atlético de Madrid.
Min.80: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
Min.72: ¡TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Alexander Soerloth del Atlético de Madrid.
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 4
|Remates
| 7
| 14
|Pases Totales
| 391
| 551
|Corners
| 3
| 6
|Faltas
| 13
| 6
|Posesión
| 41%
| 59%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 88
| 119
|Ataques Peligrosos
| 48
| 65
|Centros
| 15
| 21
|Saques de Banda
| 11
| 19
|Saques de Portería
| 9
| 6
|Tratamientos
| 4
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 13
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|12
| Permanencia
| Atlético
| 6
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|01/02/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Mallorca
|10/11/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Atlético
|04/05/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Atlético
|25/11/2023
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/09/2025 21:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Mallorca
|27/09/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Alavés
|04/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Mallorca
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/09/2025 21:30
| LaLiga
| Atlético
| Rayo
|27/09/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Real Madrid
|30/09/2025 21:00
| Champions
| Atlético
| Eintracht Frankfurt