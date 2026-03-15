Mallorca 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 2 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadi Mallorca Son Moix, el Mallorca se impuso por 2-1 ante el Espanyol, remontando un marcador adverso en la primera mitad. El Espanyol se adelantó en el minuto 36 gracias a un gol de Charles Pickel, asistido por Tyrhys Dolan, pero su alegría se vio mermada tras la expulsión de Pickel en el minuto 54, decisión que el árbitro tomó tras revisar el VAR y cambiar la tarjeta amarilla inicial por roja. Esta expulsión fue un punto de inflexión en el juego, ya que el Mallorca aprovechó la ventaja numérica para darle la vuelta al marcador con goles de Pablo Torre en el minuto 65 y de Samu en el minuto 88, este último tras una asistencia de Omar Mascarell. El Mallorca, con esta victoria, mostró una clara dominancia en el terreno de juego, reflejada en su posesión del 68% y un total de 26 remates, frente a los 10 del Espanyol. La superioridad numérica tras la expulsión de Pickel permitió al equipo local llevar la iniciativa y concretar la remontada. El VAR jugó un papel crucial al validar el gol que significó el empate para el Mallorca, consolidando la importancia de la tecnología en decisiones clave del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 2 - ESPANYOL 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Antonio Sanchez, min.84), Antonio Raillo, Johan Mojica (Zito Luvumbo, min.84), Martin Valjent; Omar Mascarell, Mateo Joseph, Pablo Torre (Sergi Darder, min.75), Manu Morlanes (Justin-Noel Kalumba, min.57), Samu, Vedat Muriqi.



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel (Pol Lozano, min.71), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.80), Edu Exposito (Miguel Rubio, min.57), Ramon Terrats (Jose Salinas, min.80), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.71).



--GOLES.

0-1, min.36: Charles Pickel (Tyrhys Dolan) .

1-1, min.65: Pablo Torre.

2-1, min.88: Samu (Omar Mascarell) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Jorge Figueroa. Amonestó a Johan Mojica (min.40), Martin Valjent (min.90+2), Zito Luvumbo (min.90+4), por parte del MALLORCA. Amonestó a Clemens Riedel (min.31), Tyrhys Dolan (min.80), Carlos Romero (min.85), y, además expulsó con tarjeta roja Charles Pickel (min.54), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.54: TARJETA ROJA: Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Charles Pickel del Espanyol por una tarjeta roja.



Min.66: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Mallorca.



Min.69: META PERMANECE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Mallorca permanece válido.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Espanyol Goles 2 1 Remates Fuera 9 6 Remates 26 10 Pases Totales 528 235 Corners 5 6 Faltas 11 15 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 103 52 Ataques Peligrosos 49 28 Centros 15 4 Saques de Banda 9 13 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 20 12 Paradas 1 10 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 7 Permanencia Espanyol 37 28 16 Permanencia Mallorca 28 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca 25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/03/2026 14:00 LaLiga Elche Mallorca 04/04/2026 16:15 LaLiga Mallorca Real Madrid 12/04/2026 19:00 LaLiga Mallorca Rayo









-Próximos partidos del Espanyol.

