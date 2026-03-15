Mallorca 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 2 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadi Mallorca Son Moix, el Mallorca se impuso por 2-1 ante el Espanyol, remontando un marcador adverso en la primera mitad. El Espanyol se adelantó en el minuto 36 gracias a un gol de Charles Pickel, asistido por Tyrhys Dolan, pero su alegría se vio mermada tras la expulsión de Pickel en el minuto 54, decisión que el árbitro tomó tras revisar el VAR y cambiar la tarjeta amarilla inicial por roja. Esta expulsión fue un punto de inflexión en el juego, ya que el Mallorca aprovechó la ventaja numérica para darle la vuelta al marcador con goles de Pablo Torre en el minuto 65 y de Samu en el minuto 88, este último tras una asistencia de Omar Mascarell.
El Mallorca, con esta victoria, mostró una clara dominancia en el terreno de juego, reflejada en su posesión del 68% y un total de 26 remates, frente a los 10 del Espanyol. La superioridad numérica tras la expulsión de Pickel permitió al equipo local llevar la iniciativa y concretar la remontada. El VAR jugó un papel crucial al validar el gol que significó el empate para el Mallorca, consolidando la importancia de la tecnología en decisiones clave del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 2 - ESPANYOL 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Antonio Sanchez, min.84), Antonio Raillo, Johan Mojica (Zito Luvumbo, min.84), Martin Valjent; Omar Mascarell, Mateo Joseph, Pablo Torre (Sergi Darder, min.75), Manu Morlanes (Justin-Noel Kalumba, min.57), Samu, Vedat Muriqi.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel (Pol Lozano, min.71), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.80), Edu Exposito (Miguel Rubio, min.57), Ramon Terrats (Jose Salinas, min.80), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.71).
--GOLES.
0-1, min.36: Charles Pickel (Tyrhys Dolan) .
1-1, min.65: Pablo Torre.
2-1, min.88: Samu (Omar Mascarell) .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Jorge Figueroa. Amonestó a Johan Mojica (min.40), Martin Valjent (min.90+2), Zito Luvumbo (min.90+4), por parte del MALLORCA. Amonestó a Clemens Riedel (min.31), Tyrhys Dolan (min.80), Carlos Romero (min.85), y, además expulsó con tarjeta roja Charles Pickel (min.54), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.54: TARJETA ROJA: Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Charles Pickel del Espanyol por una tarjeta roja.
Min.66: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Mallorca.
Min.69: META PERMANECE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Mallorca permanece válido.
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Espanyol
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 6
|Remates
| 26
| 10
|Pases Totales
| 528
| 235
|Corners
| 5
| 6
|Faltas
| 11
| 15
|Posesión
| 68%
| 32%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 103
| 52
|Ataques Peligrosos
| 49
| 28
|Centros
| 15
| 4
|Saques de Banda
| 9
| 13
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 20
| 12
|Paradas
| 1
| 10
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|7
| Permanencia
| Espanyol
| 37
| 28
|16
| Permanencia
| Mallorca
| 28
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|15/03/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|05/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
|25/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Mallorca
|04/04/2026 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Real Madrid
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Rayo
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/03/2026 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Getafe
|05/04/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Espanyol
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Espanyol