Marcos Giron 0 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Marcos Giron por 6-2, 7-6, 6-4 en 2 horas y 33 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró dos 'breaks', ganando el set 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Zverev se impuso en el 'tie-break' con un marcador de 7-4. En el tercer set, Zverev consiguió tres 'breaks' y cerró el partido con un 6-4. Zverev mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 73% de primeros servicios y 17 aces a lo largo del partido.



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