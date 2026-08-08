Maria Sakkari 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Toronto, tras ganar a la griega Maria Sakkari por 6-1, 6-4. En el primer set, Coco Gauff mostró un dominio contundente al romper el servicio de Maria Sakkari en cuatro ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-1. Sakkari solo pudo mantener su servicio una vez en este set. En el segundo set, Gauff continuó con su fuerte desempeño, rompiendo el servicio de Sakkari dos veces más. Aunque Sakkari logró recuperar un break, no fue suficiente para cambiar el curso del set, que terminó 6-4 a favor de Gauff. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 62% de efectividad en el primer servicio, ganando 26 de 32 puntos con su primer saque y consiguiendo 5 aces en el partido. Además, Gauff salvó 5 de 8 puntos de break en contra, lo que contribuyó a su victoria en sets corridos.



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