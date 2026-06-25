Marruecos 4 - 2 Haití | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Marruecos 4 - 2 Haití: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

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El equipo marroquí ha ganado este jueves por 4-2 a Haití en el último partido de la fase de grupos del Mundial, en un encuentro donde los africanos dominaron la posesión y los remates. El partido comenzó con un gol en propia puerta de Yassine Bounou en el minuto 10, poniendo a Haití por delante. Sin embargo, Marruecos empató con un gol de Achraf Hakimi en el 39', que fue validado tras una revisión del VAR. Haití volvió a adelantarse con un tanto de Wilson Isidor en el 43', pero Ismael Saibari igualó el marcador justo antes del descanso. En la segunda mitad, Marruecos tomó la delantera con un gol de Soufiane Rahimi en el 78', y Gessime Yassine selló la victoria en el 89', tras otra revisión del VAR que confirmó el gol. Achraf Hakimi fue el jugador más participativo en el ataque marroquí, contribuyendo con un gol y una asistencia.

Los goleadores del encuentro fueron: Yassine Bounou (pp) en el 10', Achraf Hakimi en el 39', Wilson Isidor en el 43', Ismael Saibari en el 45+1', Soufiane Rahimi en el 78' y Gessime Yassine en el 89'. El dominio de Marruecos se reflejó en las estadísticas, con un 69% de posesión y 22 remates, frente a los 10 de Haití. A pesar de las tres tarjetas amarillas recibidas por los haitianos, el marcador no se vio afectado por expulsiones. El equipo local mostró su superioridad en el campo, asegurando su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MARRUECOS 4 - HAITÍ 2 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine (Noussair Mazraoui, min.83); Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui (Samir El Mourabet, min.83), Brahim Diaz (Azzedine Ounahi, min.70), Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, min.70), Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi (Gessime Yassine, min.70).



HAITÍ: Johny Placide; Martin Experience, Jean-Kevin Duverne (Carlens Arcus, min.80), Ricardo Ade, Hannes Delcroix; Josue Casimir, Danley Jean Jacques (Dominique Simon, min.80), Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence (Don Deedson Louicius, min.67), Wilson Isidor (Duckens Nazon, min.67), Lenny Joseph (Frantzdy Pierrot, min.83).



--GOLES.

0-1, min.10: Yassine Bounou (pp).

1-1, min.39: Achraf Hakimi.

1-2, min.43: Wilson Isidor (Jean-Kevin Duverne) .

2-2, min.45(+1): Ismael Saibari (Achraf Hakimi) .

3-2, min.78: Soufiane Rahimi (Chadi Riad) .

4-2, min.89: Gessime Yassine (Soufiane Rahimi) .

Gol en propia puerta Yassine Bounou en el minuto 10 .





--ÁRBITRO.

Danny Makkelie, asistido en las bandas por Hessel Steegstra y Jan De Vries, en el VAR: Dennis Higler y Fedayi San. por parte de MARRUECOS. Amonestó a Johny Placide (min.79), Duckens Nazon (min.79), Josue Casimir (min.90+3), por parte de HAITÍ.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.40: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Marruecos.



Min.40: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Marruecos debe subir al marcador.



Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Marruecos.



Min.90(+1) : ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Marruecos debe subir al marcador.





--ESTADIO.

Mercedes-Benz Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Marruecos Haití Goles 4 2 Remates Fuera 6 4 Remates 22 10 Pases Totales 286 147 Corners 9 1 Faltas 10 18 Posesión 69% 31% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 5 0 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 54 41 Ataques Peligrosos 34 6 Centros 29 3 Saques de Banda 24 13 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 5 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 15 Paradas 1 7 Contra Golpes 6 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Brasil 7 3 2 Clasificado Marruecos 7 3 3 Tercero ¿? Escocia 3 3 4 Eliminado Haití 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. C Morocco 4-2 Haiti









-Últimos Resultados de Marruecos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. C Morocco 4-2 Haiti 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Últimos Resultados de Haití.

