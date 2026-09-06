Marta Kostyuk 1 - 2 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova ha avanzado a los cuartos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Marta Kostyuk en un partido que terminó con un marcador de 7-5, 5-7, 6-4. En el primer set, Linda Noskova se impuso 7-5, logrando romper el servicio de Kostyuk en cuatro ocasiones. Marta Kostyuk también consiguió tres 'breaks', pero no fue suficiente para llevarse el set. En el segundo set, Kostyuk ganó 7-5, rompiendo el servicio de Noskova en tres ocasiones, mientras que Noskova logró dos 'breaks'. Finalmente, en el tercer set, Noskova se llevó la victoria 6-4, con dos 'breaks' a su favor frente a uno de Kostyuk. En cuanto a las estadísticas de saque, Marta Kostyuk tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de los puntos en su servicio, mientras que Linda Noskova tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio y ganó el 59% de los puntos en su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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