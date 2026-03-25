Martin Landaluce 0 - 2 Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de marzo de 2026.





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El tenista checo Jiri Lehecka ha avanzado a las semifinales del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Martin Landaluce (7-6, 7-5) en un encuentro disputado.



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