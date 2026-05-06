Matteo Arnaldi 2 - 1 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Matteo Arnaldi ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Jaume Munar por 6-3, 3-6, 6-3 en un partido de tenis. En el primer set, Matteo Arnaldi logró dos 'breaks' en los juegos 4 y 8, mientras que Jaume Munar consiguió un 'break' en el juego 5. El set terminó 6-3 a favor de Arnaldi. En el segundo set, Munar dominó con un 'break' en el juego 2, manteniendo su servicio en todos sus juegos para cerrar el set 6-3. En el tercer set, Arnaldi consiguió un 'break' crucial en el juego 6 y mantuvo su servicio para ganar el set 6-3. Matteo Arnaldi tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y logró 7 aces durante el partido.



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