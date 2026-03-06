Matteo Berrettini 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Matteo Berrettini (6-3, 6-4) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Zverev y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. A lo largo del encuentro, Zverev mantuvo un alto porcentaje de primer servicio, lo que fue clave para establecer el ritmo del partido y minimizar las oportunidades de Berrettini. El alemán logró romper el servicio de Berrettini en momentos cruciales de cada set, lo que finalmente le aseguró la victoria. Además, Zverev demostró eficacia en su juego de saque, como reflejan las estadísticas: logró un 77% de puntos ganados en su primer servicio y un 8% en su segundo servicio, mientras que Berrettini, a pesar de su esfuerzo, no logró contrarrestar efectivamente la presión ejercida por Zverev. Este triunfo permite a Zverev avanzar en el torneo y continuar su camino en el BNP Paribas Open, donde buscará seguir sumando victorias que le permitan avanzar en las rondas siguientes.



