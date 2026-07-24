Mayar Sherif 2 - 1 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de julio de 2026.





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La tenista egipcia Mayar Sherif ha avanzado a las semifinales del torneo Hamburg European Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Paula Badosa por 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) en un partido que se extendió durante varias horas. En el primer set, ambos jugadores mostraron un juego parejo, con múltiples quiebres de servicio. Mayar Sherif logró romper el servicio de Paula Badosa en tres ocasiones, mientras que Badosa también consiguió tres quiebres. El set se decidió en un tie-break, donde Sherif se impuso con un marcador de 7-6. El segundo set continuó con la misma intensidad, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro en varias ocasiones. Paula Badosa logró mantener su servicio en momentos cruciales y se llevó el set en un tie-break, ganando 7-6. En el tercer set, Mayar Sherif mostró su fortaleza al romper el servicio de Badosa en tres ocasiones, mientras que Badosa solo pudo romper el servicio de Sherif dos veces. Sherif mantuvo su servicio en el último juego para cerrar el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Mayar Sherif tuvo un 79% de efectividad en su primer servicio, ganando el 60% de los puntos con su primer saque. Además, salvó 11 de 21 puntos de quiebre en contra. Por otro lado, Paula Badosa tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de los puntos con su primer saque, y salvó 8 de 15 puntos de quiebre en contra.



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