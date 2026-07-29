Michael Zheng 2 - 0 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Los Cabos Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de julio de 2026.





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El tenista estadounidense Michael Zheng ha avanzado a los octavos de final del torneo Los Cabos Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Martin Landaluce por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-3 en 1 hora y 42 minutos. En el primer set, Michael Zheng logró romper el servicio de Martin Landaluce en tres ocasiones, mientras que Landaluce consiguió dos 'breaks'. Zheng ganó el set 6-4. En el segundo set, Zheng volvió a romper el servicio de Landaluce dos veces, mientras que Landaluce no logró ningún 'break'. Zheng ganó el set 6-3. En cuanto a las estadísticas del saque, Michael Zheng tuvo un 1st Serve Percentage del 48% y ganó el 61% de sus puntos de servicio. No cometió ningún ace y tuvo 2 dobles faltas durante el partido.



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