Mirra Andreeva 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.





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Coco Gauff ha avanzado a las semifinales del torneo de US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura en New York (USA), tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 2-6, 7-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva dominó con un marcador de 6-2, logrando romper el servicio de Coco Gauff en dos ocasiones y manteniendo todos sus servicios. En el segundo set, Coco Gauff se recuperó y ganó en un ajustado tie-break por 7-6, después de varios intercambios de breaks, con cada jugadora rompiendo el servicio de la otra en tres ocasiones. En el set final, Coco Gauff se impuso con un marcador de 6-2, rompiendo el servicio de Andreeva en tres ocasiones y asegurando su victoria al mantener su propio servicio en dos ocasiones. En cuanto a las estadísticas de servicio, Coco Gauff tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y logró ganar el 44% de los puntos con su primer servicio. Además, acumuló un total de 4 aces y cometió 12 dobles faltas durante el partido. Por otro lado, Mirra Andreeva tuvo un 1st Serve Percentage del 67% y ganó el 36% de los puntos con su primer servicio, con 3 aces y 5 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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