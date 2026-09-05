Mirra Andreeva 2 - 0 Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Nikola Bartunkova por 6-2, 7-6 en 1 hora y 37 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva mostró un sólido desempeño al romper el servicio de Bartunkova en dos ocasiones, ganando el set por 6-2. Andreeva no concedió ningún break en este set, destacándose en sus estadísticas de saque con un 58% de primeros servicios y ganando el 73% de los puntos con su primer servicio. El segundo set fue más disputado, con ambas jugadoras intercambiando breaks. Andreeva rompió el servicio de Bartunkova en el primer juego, pero Bartunkova respondió inmediatamente con un break. El set continuó igualado hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break. Andreeva se impuso en el tie-break por 7-5, asegurando su victoria en sets corridos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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