Moyuka Uchijima 2 - 0 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de agosto de 2026.





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La tenista japonesa Moyuka Uchijima ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 6-3, 6-4. En el primer set, Uchijima logró romper el servicio de Bucsa en dos ocasiones, mientras que Bucsa consiguió un solo break. Uchijima mantuvo su servicio en cuatro juegos, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Bucsa comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Uchijima y manteniendo el suyo para adelantarse 3-0. Sin embargo, Uchijima respondió con dos breaks y mantuvo su servicio en cuatro juegos consecutivos para cerrar el set 6-4. Durante el partido, Uchijima mostró una sólida estadística de saque, con un 1st Serve Percentage del 62% y ganando el 58% de sus puntos de servicio.



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