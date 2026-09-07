Naomi Osaka 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka por 6-1, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 5 minutos. En el primer set, Elena Rybakina se impuso con un marcador de 6-1. Rybakina logró romper el servicio de Osaka en dos ocasiones, en el cuarto y sexto juego, lo que le permitió cerrar el set rápidamente. Osaka no pudo aprovechar ninguna oportunidad de break en este set. En el segundo set, el marcador fue más ajustado, terminando 6-4 a favor de Rybakina. Aunque Osaka mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, Rybakina logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set y el partido. En términos de estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 71% de sus puntos de servicio en el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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