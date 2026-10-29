Nikoloz Basilashvili 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al georgiano Nikoloz Basilashvili por la vía rápida (6-1, 7-6) en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz mostró un dominio claro, rompiendo el servicio de Nikoloz Basilashvili en dos ocasiones para llevarse el set 6-1. Alcaraz no concedió ningún break y mantuvo su servicio en todos los juegos. En el segundo set, Alcaraz comenzó rompiendo el servicio de Basilashvili, pero el georgiano logró recuperar el break para igualar el marcador. Finalmente, el set se decidió en un tie-break que Alcaraz ganó 13-11, asegurando su victoria en dos sets. En cuanto a las estadísticas de saque, Carlos Alcaraz tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganó el 66% de los puntos con su servicio y logró 9 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



