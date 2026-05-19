Nishesh Basavareddy 0 - 2 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Geneva Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los octavos de final del torneo Geneva Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al estadounidense Nishesh Basavareddy con un resultado de 6-0, 6-3 en 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Jaume Munar dominó con un contundente 6-0, logrando romper el servicio de Basavareddy en tres ocasiones. En el segundo set, aunque Basavareddy logró mantener su servicio en los primeros juegos, Munar consiguió dos 'breaks' cruciales para cerrar el set 6-3. Munar mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 1st Serve Percentage del 60% y ganando un 75% de sus puntos de servicio.



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