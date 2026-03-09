Novak Djokovic 2 - 1 Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-4, 1-6, 6-4) en un encuentro que se extendió a lo largo de tres sets. Durante el partido, Djokovic demostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y logrando importantes puntos en momentos cruciales del partido. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta que Djokovic logró un quiebre crucial que le permitió llevarse el set por 6-4. Sin embargo, Kovacevic respondió con fuerza en el segundo set, rompiendo el servicio de Djokovic y llevándose el set por 6-1. En el set decisivo, el juego se mantuvo igualado hasta que Djokovic consiguió un quiebre en el último juego, sellando su victoria con un 6-4 final. Este triunfo no solo refleja la habilidad de Djokovic para adaptarse y superar los desafíos durante el partido, sino que también destaca su capacidad para ejecutar su estrategia de servicio de manera efectiva, lo que fue clave para su éxito en este encuentro.



