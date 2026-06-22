Nueva Zelanda 1 - 3 Egipto | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Nueva Zelanda 1 - 3 Egipto: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Egipto ha ganado este lunes por 3-1 a Nueva Zelanda en un partido disputado en el BC Place. El encuentro comenzó con ventaja para los neozelandeses, que se adelantaron en el minuto 15 gracias a un gol de Finn Surman. Sin embargo, Egipto tomó la iniciativa en la segunda mitad, dominando la posesión y los remates. Mostafa Ziko igualó el marcador en el minuto 58, seguido por un gol de Mohamed Salah en el 67. Trezeguet selló la victoria para los egipcios en el minuto 82. A pesar de las amonestaciones, no hubo expulsiones que alteraran el resultado final. Mohamed Salah fue el jugador más participativo en el ataque egipcio, contribuyendo decisivamente con un gol y una asistencia.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NUEVA ZELANDA 1 - EGIPTO 3 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne (Tyler Bindon, min.85), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (Jesse Randall, min.76); Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt (Benjamin Old, min.66), Sarpreet Singh (Ryan Thomas, min.76), Elijah Just (Francis De Vries, min.85), Chris Wood.



EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi (Rami Rabia, min.41), Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Ateya, Mohanad Lasheen, Mostafa Ziko (Hamza Abdelkarim, min.76), Mohamed Salah (Hossam Abdelmaguid, min.84), Emam Ashour (Zizo, min.84), Omar Marmoush (Trezeguet, min.76).



--GOLES.

1-0, min.15: Finn Surman (Tim Payne) .

1-1, min.58: Mostafa Ziko (Mohamed Hany) .

1-2, min.67: Mohamed Salah (Mostafa Ziko) .

1-3, min.82: Trezeguet (Mohamed Salah) .





--ÁRBITRO.

Omar Al-Ali, asistido en las bandas por Mohamed Alhammadi y Taleb Al Marri, en el VAR: Mohammed Khadim y Shaun Evans. Amonestó a Sarpreet Singh (min.20), Callum McCowatt (min.34), por parte de NUEVA ZELANDA. Amonestó a Mohanad Lasheen (min.17), por parte de EGIPTO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

BC Place (52,497 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Nueva Zelanda Egipto Goles 1 3 Remates Fuera 3 6 Remates 11 19 Pases Totales 410 539 Corners 4 3 Faltas 14 8 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 3 Ataques 91 119 Ataques Peligrosos 43 51 Centros 18 22 Saques de Banda 20 21 Saques de Portería 10 2 Tratamientos 2 4 Sustituciones 5 6 Tiros de Falta 8 17 Paradas 4 4 Contra Golpes 2 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Egipto 4 2 2 Clasificado Irán 2 2 3 Tercero ¿? Bélgica 2 2 4 Eliminado Nueva Zelanda 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt









-Últimos Resultados de Nueva Zelanda.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand









-Últimos Resultados de Egipto.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Próximos partidos de Nueva Zelanda.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/06/2026 05:00 World Cup Grp. G New Zealand Belgium









-Próximos partidos de Egipto.

