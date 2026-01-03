Osasuna 1 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 1 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Estadio El Sadar, Osasuna y Athletic terminaron igualados a un gol, reflejando una lucha intensa en el campo que se mantuvo equilibrada en términos de posesión de balón y oportunidades creadas. La primera mitad vio a Osasuna adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Rubén García en el minuto 34, lo que puso al equipo local en una posición favorable. Sin embargo, el Athletic respondió en la segunda parte, con Gorka Guruzeta encontrando el fondo de la red en el minuto 72, asegurando un punto para su equipo en un partido que tuvo momentos de dominio por parte de ambos conjuntos, evidenciado en la repartición casi igual de la posesión del balón y en el número de remates.
A pesar de las oportunidades y la intensidad en el campo, no hubo incidencias destacables en las que el VAR cambiara decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones críticas. Las amonestaciones fueron repartidas equitativamente entre ambos equipos, reflejando la naturaleza competitiva del encuentro. Este resultado deja a Osasuna y Athletic en la octava y duodécima posición respectivamente, con el Athletic teniendo un partido más jugado que varios equipos a su alrededor, lo que podría influir en su posición en la tabla en las jornadas venideras.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier (Inigo Arguibide, min.86); Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz (Moi Gomez, min.83), Ruben Garcia (Enrique Barja, min.76), Jon Moncayola, Ante Budimir (Raul Garcia, min.76).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.69), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inaki Williams (Alex Berenguer, min.60), Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.60), Mikel Jauregizar, Oihan Sancet (Robert Navarro, min.60), Nico Williams (Nico Serrano, min.90), Gorka Guruzeta.
--GOLES.
1-0, min.34: Ruben Garcia.
1-1, min.72: Gorka Guruzeta.
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: David Galvez y Javier Iglesias. Amonestó a Jon Moncayola (min.67), Alejandro Catena (min.73), Jorge Herrando (min.77), por parte del OSASUNA. Amonestó a Adama Boiro (min.53), Alex Berenguer (min.73), Aitor Paredes (min.9), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 6
|Remates
| 11
| 16
|Pases Totales
| 414
| 418
|Corners
| 2
| 9
|Faltas
| 12
| 18
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 70
| 134
|Ataques Peligrosos
| 26
| 56
|Centros
| 13
| 30
|Saques de Banda
| 14
| 25
|Saques de Portería
| 13
| 6
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 14
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 7
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|4
| Champions
| Villarreal
| 35
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 24
| 19
|12
| Permanencia
| Osasuna
| 19
| 18
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|30/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Osasuna
|21/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Osasuna
|19/08/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/01/2026 18:30
| LaLiga
| Girona
| Osasuna
|17/01/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Oviedo
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Osasuna
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/01/2026 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Athletic Bilbao
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Atalanta
| Athletic Bilbao
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Athletic Bilbao