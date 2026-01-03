Osasuna 1 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 1 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadio El Sadar, Osasuna y Athletic terminaron igualados a un gol, reflejando una lucha intensa en el campo que se mantuvo equilibrada en términos de posesión de balón y oportunidades creadas. La primera mitad vio a Osasuna adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Rubén García en el minuto 34, lo que puso al equipo local en una posición favorable. Sin embargo, el Athletic respondió en la segunda parte, con Gorka Guruzeta encontrando el fondo de la red en el minuto 72, asegurando un punto para su equipo en un partido que tuvo momentos de dominio por parte de ambos conjuntos, evidenciado en la repartición casi igual de la posesión del balón y en el número de remates. A pesar de las oportunidades y la intensidad en el campo, no hubo incidencias destacables en las que el VAR cambiara decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones críticas. Las amonestaciones fueron repartidas equitativamente entre ambos equipos, reflejando la naturaleza competitiva del encuentro. Este resultado deja a Osasuna y Athletic en la octava y duodécima posición respectivamente, con el Athletic teniendo un partido más jugado que varios equipos a su alrededor, lo que podría influir en su posición en la tabla en las jornadas venideras.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier (Inigo Arguibide, min.86); Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz (Moi Gomez, min.83), Ruben Garcia (Enrique Barja, min.76), Jon Moncayola, Ante Budimir (Raul Garcia, min.76).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.69), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inaki Williams (Alex Berenguer, min.60), Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.60), Mikel Jauregizar, Oihan Sancet (Robert Navarro, min.60), Nico Williams (Nico Serrano, min.90), Gorka Guruzeta.



--GOLES.

1-0, min.34: Ruben Garcia.

1-1, min.72: Gorka Guruzeta.





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: David Galvez y Javier Iglesias. Amonestó a Jon Moncayola (min.67), Alejandro Catena (min.73), Jorge Herrando (min.77), por parte del OSASUNA. Amonestó a Adama Boiro (min.53), Alex Berenguer (min.73), Aitor Paredes (min.9), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Athletic de Bilbao Goles 1 1 Remates Fuera 4 6 Remates 11 16 Pases Totales 414 418 Corners 2 9 Faltas 12 18 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 70 134 Ataques Peligrosos 26 56 Centros 13 30 Saques de Banda 14 25 Saques de Portería 13 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 18 14 Paradas 5 3 Contra Golpes 7 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Atlético 37 18 4 Champions Villarreal 35 16 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 8 Permanencia Athletic Bilbao 24 19 12 Permanencia Osasuna 19 18 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna 21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao 11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna 19/08/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao 10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/01/2026 18:30 LaLiga Girona Osasuna 17/01/2026 18:30 LaLiga Osasuna Real Oviedo 25/01/2026 19:00 LaLiga Rayo Osasuna









-Próximos partidos del Athletic.

