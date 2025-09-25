Osasuna 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Osasuna y el Elche firmaron tablas en un encuentro disputado en El Sadar, con Victor Munoz adelantando a los locales en el minuto 10 y Adria Pedrosa igualando el marcador en el descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Eder Sarabia en el banquillo del Elche en el minuto 70, aunque esta circunstancia no alteró el resultado final. El Elche mostró mayor dominio territorial, con un 61% de posesión y 10 remates por los 9 de los locales, siendo Aleix Febas uno de los jugadores más participativos en ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - ELCHE 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito (Juan Cruz, min.72), Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez (Enrique Barja, min.87), Abel Bretones; Ante Budimir (Raul Garcia, min.80), Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.72).
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez (Josan, min.84), Bambo Diaby (David Affengruber, min.46), Victor Chust, Leo Petrot, Hector Fort (Adria Pedrosa, min.69); Grady Diangana (German Valera, min.69), Aleix Febas, Marc Aguado; Alvaro Rodriguez, Andre Silva (Rafa Mir, min.55).
--GOLES.
1-0, min.10: Victor Munoz (Alejandro Catena) .
1-1, min.90(+2): Adria Pedrosa (Aleix Febas) .
Tarjeta Roja al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 70 .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Jon Moncayola (min.29), Flavien Boyomo (min.45), por parte del OSASUNA. Amonestó a Victor Chust (min.32), Adria Pedrosa (min.86), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (19,475 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Elche
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 9
| 10
|Pases Totales
| 228
| 268
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 19
| 11
|Posesión
| 39%
| 61%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 102
| 106
|Ataques Peligrosos
| 39
| 42
|Centros
| 14
| 10
|Saques de Banda
| 15
| 16
|Saques de Portería
| 6
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 19
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 3
| 0
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 10
| 6
|7
| Permanencia
| Elche
| 9
| 5
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 6
| 5
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|08/04/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Elche
|22/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Osasuna
|03/10/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Getafe
|18/10/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Osasuna
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 16:15
| LaLiga
| Elche
| Celta
|05/10/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Elche
|19/10/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Athletic Bilbao