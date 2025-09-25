Osasuna 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Osasuna 1 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 25 septiembre 2025 21:30

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Osasuna y el Elche firmaron tablas en un encuentro disputado en El Sadar, con Victor Munoz adelantando a los locales en el minuto 10 y Adria Pedrosa igualando el marcador en el descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Eder Sarabia en el banquillo del Elche en el minuto 70, aunque esta circunstancia no alteró el resultado final. El Elche mostró mayor dominio territorial, con un 61% de posesión y 10 remates por los 9 de los locales, siendo Aleix Febas uno de los jugadores más participativos en ataque.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OSASUNA 1 - ELCHE 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito (Juan Cruz, min.72), Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez (Enrique Barja, min.87), Abel Bretones; Ante Budimir (Raul Garcia, min.80), Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.72).

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez (Josan, min.84), Bambo Diaby (David Affengruber, min.46), Victor Chust, Leo Petrot, Hector Fort (Adria Pedrosa, min.69); Grady Diangana (German Valera, min.69), Aleix Febas, Marc Aguado; Alvaro Rodriguez, Andre Silva (Rafa Mir, min.55).

--GOLES.
1-0, min.10: Victor Munoz (Alejandro Catena) .
1-1, min.90(+2): Adria Pedrosa (Aleix Febas) .
Tarjeta Roja al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 70 .


--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Jon Moncayola (min.29), Flavien Boyomo (min.45), por parte del OSASUNA. Amonestó a Victor Chust (min.32), Adria Pedrosa (min.86), por parte del ELCHE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio El Sadar (19,475 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Osasuna Elche
Goles 1 1
Remates Fuera 5 2
Remates 9 10
Pases Totales 228 268
Corners 2 3
Faltas 19 11
Posesión 39% 61%
Tiros Bloqueados 2 4
Fueras de Juego 0 0
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 102 106
Ataques Peligrosos 39 42
Centros 14 10
Saques de Banda 15 16
Saques de Portería 6 5
Tratamientos 0 0
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 11 19
Paradas 3 1
Contra Golpes 3 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Getafe 10 6
7 Permanencia Elche 9 5
13 Permanencia Osasuna 6 5
18 Descenso Real Oviedo 3 5
19 Descenso Mallorca 2 6
20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche
08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche
22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/09/2025 21:00 LaLiga Betis Osasuna
03/10/2025 21:00 LaLiga Osasuna Getafe
18/10/2025 21:00 LaLiga Atlético Osasuna




-Próximos partidos del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/09/2025 16:15 LaLiga Elche Celta
05/10/2025 14:00 LaLiga Alavés Elche
19/10/2025 14:00 LaLiga Elche Athletic Bilbao


