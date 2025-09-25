Osasuna 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

El Osasuna y el Elche firmaron tablas en un encuentro disputado en El Sadar, con Victor Munoz adelantando a los locales en el minuto 10 y Adria Pedrosa igualando el marcador en el descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Eder Sarabia en el banquillo del Elche en el minuto 70, aunque esta circunstancia no alteró el resultado final. El Elche mostró mayor dominio territorial, con un 61% de posesión y 10 remates por los 9 de los locales, siendo Aleix Febas uno de los jugadores más participativos en ataque.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - ELCHE 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito (Juan Cruz, min.72), Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez (Enrique Barja, min.87), Abel Bretones; Ante Budimir (Raul Garcia, min.80), Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.72).



ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez (Josan, min.84), Bambo Diaby (David Affengruber, min.46), Victor Chust, Leo Petrot, Hector Fort (Adria Pedrosa, min.69); Grady Diangana (German Valera, min.69), Aleix Febas, Marc Aguado; Alvaro Rodriguez, Andre Silva (Rafa Mir, min.55).



--GOLES.

1-0, min.10: Victor Munoz (Alejandro Catena) .

1-1, min.90(+2): Adria Pedrosa (Aleix Febas) .

Tarjeta Roja al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 70 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Jon Moncayola (min.29), Flavien Boyomo (min.45), por parte del OSASUNA. Amonestó a Victor Chust (min.32), Adria Pedrosa (min.86), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar (19,475 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Elche Goles 1 1 Remates Fuera 5 2 Remates 9 10 Pases Totales 228 268 Corners 2 3 Faltas 19 11 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 2 4 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 102 106 Ataques Peligrosos 39 42 Centros 14 10 Saques de Banda 15 16 Saques de Portería 6 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 11 19 Paradas 3 1 Contra Golpes 3 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Getafe 10 6 7 Permanencia Elche 9 5 13 Permanencia Osasuna 6 5 18 Descenso Real Oviedo 3 5 19 Descenso Mallorca 2 6 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche 22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/09/2025 21:00 LaLiga Betis Osasuna 03/10/2025 21:00 LaLiga Osasuna Getafe 18/10/2025 21:00 LaLiga Atlético Osasuna









-Próximos partidos del Elche.

