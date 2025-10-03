Osasuna 2 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 3 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Osasuna remontó un partido épico ante el Getafe en El Sadar, con goles de Abel Bretones en el minuto 45+3 y Alejandro Catena en el último minuto, dando la vuelta al tanto inicial de Borja Mayoral. Los locales dominaron claramente el encuentro con un 58% de posesión, 7 remates por 4 del rival y un juego más vertical, con Victor Munoz destacando en la parte ofensiva. En el minuto 41, el VAR revisó una posible jugada de penalti para Osasuna que finalmente no modificó la decisión inicial del árbitro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - GETAFE 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz (Raul Garcia, min.67); Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro (Ruben Garcia, min.46), Moi Gomez, Abel Bretones; Ante Budimir, Victor Munoz (Enrique Barja, min.84).



GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar (Djene, min.46), Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin (Yvan Neyou Noupa, min.46); Alex Sancris (Coba da Costa, min.75), Borja Mayoral (Juanmi, min.75).



--GOLES.

0-1, min.23: Borja Mayoral (Luis Milla) .

1-1, min.45(+3): Abel Bretones (Victor Munoz) .

2-1, min.90: Alejandro Catena.





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Enrique Barja (min.90+4), por parte del OSASUNA. Amonestó a Mario Martin (min.37), Luis Milla (min.65), Yvan Neyou Noupa (min.66), Coba da Costa (min.86), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.41: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Osasuna.



Min.44: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadio El Sadar (19,895 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Getafe Goles 2 1 Remates Fuera 3 2 Remates 7 4 Pases Totales 124 132 Corners 1 6 Faltas 10 15 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 0 0 Fueras de Juego 3 6 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 31 50 Ataques Peligrosos 20 26 Centros 8 11 Saques de Banda 23 18 Saques de Portería 4 8 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 21 13 Paradas 1 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 8 Permanencia Getafe 11 8 11 Permanencia Osasuna 10 8 18 Descenso Real Sociedad 5 7 19 Descenso Mallorca 5 7 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna 21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe 17/09/2023 LaLiga Getafe 3-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/10/2025 21:00 LaLiga Atlético Osasuna 26/10/2025 18:30 LaLiga Osasuna Celta 03/11/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Osasuna









-Próximos partidos del Getafe.

