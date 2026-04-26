Osasuna 2 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

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Osasuna ha ganado este domingo por 2-1 al Sevilla en un emocionante encuentro en el Estadio El Sadar. A pesar de que el equipo visitante se adelantó en el marcador con un gol de Neal Maupay en el minuto 69, los rojillos lograron remontar gracias a los tantos de Raúl García en el minuto 80 y Alejandro Catena en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+9. El conjunto local dominó el partido con un 61% de posesión y 15 remates, destacando la actuación de Raúl García, quien fue decisivo en el ataque. Con esta victoria, Osasuna se coloca en la novena posición con 45 puntos, aún con posibilidades de alcanzar puestos europeos, mientras que el Sevilla permanece en la zona de descenso, ocupando la decimoctava posición con 34 puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan (Abel Bretones, min.90); Jon Moncayola, Iker Munoz (Raul Garcia, min.71), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.71), Aimar Oroz (Raul Moro, min.62), Victor Munoz (Enrique Barja, min.90), Ante Budimir.



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Jose Angel Carmona, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Ruben Vargas (Juanlu Sanchez, min.76), Djibril Sow (Batista Mendy, min.71), Oso (Akor Adams, min.86); Neal Maupay (Nemanja Gudelj, min.87), Isaac Romero (Gerard Fernandez, min.87).



--GOLES.

0-1, min.69: Neal Maupay (Djibril Sow) .

1-1, min.80: Raul Garcia.

2-1, min.90(+9): Alejandro Catena (Moi Gomez) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Ivan Caparros y Alejandro Hernandez. Amonestó a Ante Budimir (min.51), Raul Garcia (min.90+4), por parte del OSASUNA. Amonestó a Gabriel Suazo (min.6), Djibril Sow (min.67), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar (20,541 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Sevilla Goles 2 1 Remates Fuera 5 4 Remates 15 8 Pases Totales 482 310 Corners 4 4 Faltas 11 13 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 96 80 Ataques Peligrosos 43 24 Centros 1 3 Saques de Banda 18 23 Saques de Portería 5 11 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 11 Paradas 1 5 Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 9 Permanencia Osasuna 42 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 24/04/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Sevilla 02/12/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 28/01/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/05/2026 21:00 LaLiga Osasuna Barcelona 08/05/2026 21:00 LaLiga Levante Osasuna 12/05/2026 21:30 LaLiga Osasuna Atlético









-Próximos partidos del Sevilla.

