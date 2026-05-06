Pablo Carreno Busta 0 - 2 Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de mayo de 2026.





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El tenista chileno Alejandro Tabilo ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000, y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 6-2, 6-1 en 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Alejandro Tabilo logró romper el servicio de Pablo Carreno Busta en dos ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-2. En el segundo set, Tabilo continuó con su dominio, rompiendo nuevamente el servicio de Carreno Busta en tres ocasiones para cerrar el set 6-1. Tabilo no concedió ningún set y mostró un sólido desempeño en el servicio, ganando el 78% de los puntos con su servicio y logrando 4 puntos de quiebre a lo largo del partido.



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