Pablo Carreno Busta 2 - 0 Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dubai Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los octavos de final del torneo de Dubai Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Denis Shapovalov (6-2, 6-4) en un partido que destacó por la solidez y efectividad en el servicio del tenista español. Carreno Busta, mostrando un juego consistente, logró imponerse sin conceder ningún set, lo que subraya su excelente desempeño en el saque durante el encuentro. En el desarrollo del partido, Carreno Busta logró romper el servicio de Shapovalov en momentos clave, lo que le permitió tomar la delantera y mantenerla a lo largo de ambos sets. En el primer set, el español consiguió un temprano 'break' que le facilitó encaminarse hacia una victoria parcial de 6-2. Continuando con su dominio en el segundo set, Carreno Busta logró romper el servicio de Shapovalov en varias ocasiones, aunque el canadiense también logró recuperar un 'break', no fue suficiente para detener al español, que cerró el set con un 6-4. Las estadísticas de saque de Pablo Carreno Busta reflejan su superioridad en este aspecto del juego, con un porcentaje de puntos ganados en su primer servicio y una efectividad que le permitió mantener a raya a su oponente y asegurar su avance a la siguiente ronda del torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###